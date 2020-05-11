Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників гарячим відео

На кадрах зірка з'явилася в рожевому халатику, який вона трохи прочинила, повідомляє Politeka.net. Грайлива модель виставила напоказ нереальні форми без білизни.

Красуня випнула вперед принади з халатика, спустивши його з плечей.

Модель ледь не впустила домашній одяг і не показала, що під ним приховує. Хоча і так видно, як випирають її принади.

Ана розпустила хвилясте середньої довжини волосся і дивилася в камеру, рухаючись разом з камерою.

Очі красуні просто прекрасні, в них можна потонути, а соковиті губи ніби просять поцілунку.

Модель використовувала фільтр з метеликами, що додало образу якоїсь казковості.

Кадри були оприлюднені в сторіз, тому вони не зібрали багато лайків. Однак, можливо, користувачі мережі написали масу приємних повідомлень Чері в особистому листуванні.

Зараз на красуню підписані 12,5 мільйонів людей, які пишуть їй масу приємних повідомлень під кожним постом і завалюють її лайками.

Нагадаємо, Ана Чері постала в одній лише мереживній білизні, яке може змусити почервоніти будь-якого чоловіка.

Дівчина позує, сидячи на великому ліжку, застеленому пухнастою ковдрою. При цьому створюється враження ніби вона щойно прокинулася.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері втиснула свої пишні груди в тісний корсет, а головне достоїнство – округлі апетитні стегна – вона втиснула в обтягуючі лосини.

Красуня засвітила пружний животик. Варто відзначити, що все її тіло було сильно засмаглим.

За кілька годин її пост зібрав понад 60 тисяч лайків.

Нагадаємо, що роздягнена Ана Чері прикрилася руками, але це не допомогло: кадри зухвалості.

Як писала Politeka, пишногруда Ана Чері спокусила великими розмірами в маленькому топі: "Хочеться поцілувати".

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