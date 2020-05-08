Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекается дома в одном белье

Молодая фитнес-модель привыкла к множеству внимания, комплиментам и похвале. Все дело в том, что девушка любит демонстрировать свои формы в провокационном и довольно открытом виде. Звезда, как известно, прославилась именно благодаря своей фигуре и любви ее демонстрировать в самых разных нарядах и даже без них. В этот раз Ана сверкнула домашним образом, пишет Politeka.

Так, в этот раз знаменитость посветила достоинством в белом кружевном белье и намеренно задранной майке нюдового оттенка. Причем для большей пикантности свою грудь девушка прикрыла своими же руками. Волосы девушка аккуратно собрала в пучек, оставив пару прядей для естественного образа.

До этого также Ана Чери показала свое достоинство на радость мужчин.

На фото Чери сидела на диване в белом топе, который еле вместил пышную грудь модели, так как через ткань можно увидеть самое интересное. Образ девушка дополнила бикини из веревочек, которое практически ничего не прикрыло.

Фанаты поставили почти 150 тысяч лайков и написали несколько комментариев под публикацией:

"Прекрасно", "Злодейка", "У принцессы прекрасное тело", "Я люблю крутую Ану Чери".

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