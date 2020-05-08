Звезда показала все, что можно

Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников и показалась на камеру в крохотном белье в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«храм пышности», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует на камеру в крохотном белье в сетку, демонстрируя поклонникам безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это малышка», «аж учащается пульс от таких снимков», «о боже моей, какая красотка», «огонь!», «мама мия, как же так можно», «это улет», «бомбезное тело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Ана Чери показала свои объемы в экстремальной близости. На фото Чери позировала в красном купальнике возле джакузи. Сначала Ана показала себя спереди, где можно оценить объемную грудь девушки. После этого модель развернулась пятой точкой уже в джакузи, показывая влажные "булочки" максимально крупно.

Фанаты не смогли оценить публикацию, в которой можно увидеть идеальный вид форм красавицы. Все из-за того, что Чери выбросила кадры в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.

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