Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников и показалась на камеру в крохотном белье в сетку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«храм пышности», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует на камеру в крохотном белье в сетку, демонстрируя поклонникам безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Вот это малышка», «аж учащается пульс от таких снимков», «о боже моей, какая красотка», «огонь!», «мама мия, как же так можно», «это улет», «бомбезное тело», - пишут они.
Как сообщалось ранее, модель Ана Чери показала свои объемы в экстремальной близости. На фото Чери позировала в красном купальнике возле джакузи. Сначала Ана показала себя спереди, где можно оценить объемную грудь девушки. После этого модель развернулась пятой точкой уже в джакузи, показывая влажные "булочки" максимально крупно.
Фанаты не смогли оценить публикацию, в которой можно увидеть идеальный вид форм красавицы. Все из-за того, что Чери выбросила кадры в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.
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