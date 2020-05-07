Американская фитнес-модель Ана Чери показала горячий вид в красном белье

Так, в этот раз молодая фитнес-модель устроила фотосессию на фоне стены, полностью украшенной шариками и сверкнула стильным видом в одном алом кружевном белье. Девушка, похоже, решила похвастаться идеальным домашним видом. Новые кадры также появились на фан-аккаунте, пишет Politeka.

Модель позировала в нижнем белье модного бренда, которое едва ли скрыло ее достоинства под кружевами. Причем дополнила Чери свой домашне-горячий лук подвязками, ремешки которых соблазнительно придерживала в руке.

Волосы она предпочла оставить без укладок, а сама смотрела в сторонц объектива, будто что-то разглядывала. Новый кадр не оставил равнодушными фанатов, ведь был весьма дерзким и слишком ярким - масса красного цвета не осталась незамеченной фолловерами.

До этого, как уже сообщалось, девушка решила покорить своими позами во время съемок ко дню "Звездных воин".

Девушка предстала в двух разных ракурсах, чем сразу же покорила фолловеров, написав, что снялась в этом образе для них:

«Та, кто любит тебя» ✨✨ Вы поклонник Звездных войн? Pr ✨ # princessleia # месть 5-го # Звездных войн # косплей # костюм # веселье # косплейгерл», - написала Ана.

Вот что ответили пользователи:

«Ой так мило 💕💕💕», «Люблю это!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «На самом деле я не фанат, но ты мне нравишься», «Это лучший образ за весь месяц», «Ясс Квин🍑», «Принцесса Лея супер горячая», «Злой крутой взгляд 😊😊😊😊».

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери показала «близняшек» без белья

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков

<