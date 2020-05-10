Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом чудових сирників, на приготування яких піде мінімум часу, сил і нервів

Як передає Politeka.net, відомий шеф-кухар розкрив секрет у своєму мікроблозі в Instagram. Клопотенко озвучив проблему всіх українців, які коли-небудь мучилися з цією ароматною, ніжною та неймовірно смачною сирною стравою.

"Раніше я ненавидів готувати сирники. Вони прилипали до рук, розповзалися по сковорідці, горіли і занижували мою самооцінку. Я страждав. Я чортихався. Я ридав... Та зійшло на мене осяяння. Вночі мені приснився ідеальний рецепт сирників. На наступний ранок я прокинувся, увірвався на кухню, приготував сирники і зарюмсав від щастя", - поділився кулінар.

За словами Клопотенка, найголовніше, що слід запам'ятати, - сирники не треба не смажити, а запікати в духовці.

"Ділюся цим рецептом з вами. Отже, я взяв десь 450-500г сиру, додав 100г цукру, щіпку солі, 10 г ванільного цукру і 1 яйце. Змішав. Потім насипав 50-80г борошна (раджу встановлювати кількість в залежності від вологості сиру). Потім все ретельно перемішав і зліпив сирники (чим більш однорідна маса, тим ніжніше будуть сирники). А тепер найголовніше: сирники я не смажив, а запікав. Бааааам. Це було геніальне рішення, яке знизило рівень мого стресу на 99%. Запікав сирники без масла у своїй паровій печі", - розповів Клопотенко.

Користувачі тут же кинулися обговорювати рецепт шеф-кухаря. Багато хто відзначив, що вже встигли спробувати, й у них вийшли чудові сирники.

"На те щоб знайте свій ідеальний рецепт сирників у мене пішло 17 років))"

"Ніколи не вміла готувати сирники, але подивилася на ютубі ваше відео і вуаля, все вийшло! І перший, і другий раз все вийшло! Це просто магія якась! За вашими рецептами все виходить з першого разу 😍 ви кращий! Спасибі 💗"

"А якщо у мене немає такої пічки?чим замінити?" - "Звичайною духовкою. Але якщо буде можливість придбати таку пічку, як у мене, навіть не сумнівайтесь"

Раніше ми повідомляли, Клопотенко показав, як приготувати соковиту і ароматну курочку, "родзинкою" якої є суміш спецій і вершково-томатний соус.

Нагадаємо, що кухар розкрив хитрість приготування відварених макаронів: "промивати їх потрібно...".

Як писала Politeka, суддя МастерШеф показав, як приготувати найкращі вареники за бабусиним рецептом: «Це бомба».