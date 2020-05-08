Популярный украинский шеф-повар, победитель кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, что можно приготовить из гречки, которой запаслись все украинцы

Несколько уникальных рецептов он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам Клопотенко, гречка заставляет людей сходить с ума, поэтому она заслуживает особого подхода. Учитывая тот факт, что простая гречка очень быстро надоедает, а ее запасы остаются, он предлагает поэкспериментировать с ее приготовлением.

Самые простой способ улучшить вкус гречки – добавить в нее специи. По словам шеф-повара, можно добавлять в кашу те специи, которые нравятся именно вам. Любимые специи Клопотенко - кардамон, палочка корицы и звездочка бадьяна.

Второй вариант – приготовление гречки в бульоне или заваренном заранее зеленом чае. В этом случае ее нужно просто сварить, используя вместо воды бульон или чай.

Очень вкусная гречка получается, если смешать ее с кунжутным маслом, чили и соевым соусом. Клопотенко обещает, что этот вкус не оставит никого равнодушным.

Кроме этого, гречку можно не варить, а замочить ее на ночь в любой жидкости. Это может быть яблочный, свекольный, томатный соки, чай или бульон. Затем нужно добавить туда специй, сыра, орехов и вкуснятина готова.

Напомним, что легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре: все изменит один ингридиент.

Как сообщала Politeka, судья МастерШеф показал, как приготовить лучшие вареники по бабушкиному рецепту: «Это бомба».

Также Politeka писала, что победитель шоу «МастерШеф» Клопотенко совершил революцию в питании: важное заявление.