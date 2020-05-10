Все оказалось очень просто!

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом восхитительных сырников, на готовку которых уйдет минимум времени, сил и нервов

Как передает Politeka.net, известный шеф-повар раскрыл секрет в своем микроблоге в Инстаграм. Клопотенко озвучил проблему всех украинцев, когда-либо мучившихся с этим ароматным, нежным и невероятно вкусным творожным блюдом.

"Раньше я ненавидел готовить сырники. Они прилипали к рукам, расползались по сковородке, горели и занижали мою самооценку. Я страдал. Я чертыхался. Я рыдал... И сошло на меня озарение. Ночью меня приснился идеальный рецепт сырников. На следующее утро я проснулся, ворвалась на кухню, приготовил сырники и зарюмсав от счастья", - поделился кулинар.

По словам Клопотенко, самое главное, что следует запомнить, - сырники надо не жарить, а запекать в духовке.

"Делюсь этим рецептом с вами. Итак, я взял где-то 450-500г сыра, добавил 100г сахара щепотку соли, 10г ванильного сахара и 1 яйцо. Смешал. Затем насыпал 50-80г муки (советую устанавливать количество в зависимости от влажности творога). Затем тщательно все перемешал и слепил сырники (чем однородная масса - тем нежнее будут сырники). А теперь самое главное: сырники я не жарил, а запекал. Бааааам. Это было гениальное решение, которое снизило уровень моего стресса на 99%. Запекал сырники без масла в своей паровой печи", - рассказал Клопотенко.

Пользователи тут же кинулись обсуждать рецепт шеф-повара. Многие отметили, что уже успели попробовать и у них получились восхитительные сырники.

"На те щоб знайти свій ідеальний рецепт сирників у мене пішло 17 років))"

"Никогда не умела готовить сырники, но посмотрела на ютубе ваше видео и вуаля, все получилось! И первый, и второй раз все получилось! Это просто магия какая-то! По вашим рецептам все получается с первого раза 😍 вы лучший! Спасибо 💗"

"А якщо в мене немає такої пічки?чим замінити?" - "Звичайною духовкою. Але якщо буде можливість придбати таку пічку, як в мене, навіть не сумнівайтесь"

Ранее мы сообщали, Клопотенко показал, как приготовить сочную и ароматную курочку, "изюминкой" которой являются смесь специй и сливочно-томатный соус.

Напомним, что повар раскрыл хитрость приготовления отварных макарон: "промывать их нужно...".

Как писала Politeka, судья МастерШеф показал, как приготовить лучшие вареники по бабушкиному рецепту: «Это бомба».