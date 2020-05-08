Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу МастерШеф Владимир Ярославский открыл секрет приготовления вареников на пару

Пошаговый рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Бренд-шеф магазина «Good Wine» отметил, что вареники он готовит по рецепту своей бабушки. Это практически полтавские галушки. По словам шефа, такие вареники особенно вкусные на следующий день после приготовления. Их можно поджарить на сливочном масле, и вкуснее нет ничего на свете.

Для приготовления теста для вкуснейших вареников вам понадобится:

250 грамм жирного кефира,

половина яйца,

немного соли,

350-370 грамм муки,

6 грамм соды.

Ярославский рассказал, что его бабушка клала 1 яйцо на 500 грамм простокваши, поэтому он кладет на свою закладку всего поляйца. Вам следует соединить в миске все ингредиенты и вымесить тесто. Оно должно получиться нежным. По словам шеф-повара, чем нежнее получится тесто - тем вкуснее будут вареники.

Около получаса тесто должно постоять, после чего можно браться за формирование вареников. Формировать кружочки можно любым удобным для вас способом. Лепить нужно быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинку выбирайте любую, которая вам нравится. Это может быть творог, мясо, картошка, вишня.

«Варим на пару, я делал на марле. Небольшим изделиям достаточно 5 минут. Побольше -6. А ещё не переварите - если передержать, изделия чуть пойдут прозрачными пятнами», - советует Ярославский.

Он добавил, что из такого теста делают пустые галушки.



Когда вареники готовы, смажьте их маслом с жаренным луком, иначе они слипнутся.

В комментариях к посту оставили множество комплиментов вареникам. "Это бомба", - написала одно из подписчиц.

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