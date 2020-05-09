Мыть их нужно не после варки

Шеф-повар раскрыл одну маленькую хитрость, которая превращает отварные макароны в идеальный гарнир

Многие хозяйки при приготовлении такого простого блюда допускают большую ошибку. Они промывают уже сваренные макароны. А оказалось, всё наоборот. Чтобы макароны сделать вкусным и самостоятельным блюдом, их нужно промыть до приготовления.

Повар советует взять для приготовления необходимую порцию макарон, положить их в удобную посуду и несколько раз промыть под проточной прохладной водой. Далее сразу же нужно отправить макароны вариться.

Для этого у хозяйки должна быть кастрюля с кипящей водой.

Благодаря такой подготовке, макароны не будут слипаться, даже если по завершению приготовления не добавлять в них сливочное или подсолнечное масло.

Такие макароны станут идеальным гарниром к мясу, котлетам, сосискам и будут очень вкусными даже без добавления подливы и соуса.

Ранее мы сообщали, за последнюю неделю подешевели картофель, морковь и капуста. В частности сейчас оптовые цены на картофель опустились до 7-10 грн/кг ($0,26-0,37/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной такой ситуации называют увеличение предложения импортной картошки. Операторы оптовых компаний рассказали, что сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель белорусского производства. При этом, интересно отметить, что цены на него не отличаются от отечественного.

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