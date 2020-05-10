Відома модель Емілі Ратаковскі спокусила оголеним тілом

На фото Ратаковскі позує в одних чорних трусиках. Емілі прикрила руками свої груди і стояла біля стінки з розпущеним волоссям. Фотографія вийшла гарячої і збудливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото Ратаковскі вже стояла повністю в нижній білизні. Красуня опустила руки вниз, щоб продемонструвати свою ідеальну фігуру і в неї це вийшло.

Фанати поставили кілька десятків лайків і залишили фото без коментарів, але так і хочеться сказати: "Ух, яка".

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі похвалилася жарким відпочинком в крихітному бікіні.

цього разу зірка не посоромилася блиснути худий фігурою в крихітному білосніжному купальнику ледь прикривав гідності зірки.

Дівчина вирішила позасмагати на пляжі в звичному природному вигляді - Емілі є любителькою берегти свою шкіру і активно доглядає за волоссям, критикуючи інших моделей за їх любов до частих укладками і - як наслідок - ранню втрату волосся.

Повідомлялося, що модель Емілі Ратаковски вирішила порадувати шанувальників бездоганним тілом в одному піджаку.

«Більше від мого чоловіка з дому», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ратаковски позує в одному піджаку, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, Ратаковски в мереживній боді виставила напоказ свою пишну "душу"

А ще Politeka повідомляла, що шикарна Ратаковски обплела ниточками бікіні своє тіло і выпятила великий бюст

Також Politeka писала, що Ратаковски без білизни втерла ніс самим гарячим моделям



