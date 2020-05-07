Горячая красотка Эмили Ратаковски подразнила поклонников кокетливыми фото в плаще на голое тело

Известная на весь мир модель даже на карантине не перестает радовать своих поклонников кадрами из новых фотосессий. Как сообщает Politeka.net, Ратаковски поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм.

На снимках модель позирует рядом с лестницей в игривом образе. На ней классическое пальто песочного цвета и высокие сапоги. Особой изюминки наряду добавляет тот факт, что Эмили не стала ничего надевать под низ.

На снимках модель позирует, облокотившись на перила лестницы и кокетливо выставив напоказ обнаженную ножку. Звезда демонстрирует свой образ с разных сторон и ракурсов.

Поклонники Ратаковски пришли в восторг от ее фотосессии и тут же засыпали звезду лайками и восторженными комментариями.

Ранее мы писали, что Эмили показала фото, на котором позирует в белой футболке с лицом Берни Сандерса – бывшего кандидата в президенты США, уже выбывшего из гонки. Модель намеренно вытягивает футболку, как бы демонстрируя изображение на камеру.

Тем не менее в остальном красотка оказалась верной своему стилю: помимо футболки на ней только трусы. Девушка уверенно щеголяет на камеру своими обнаженными ножками.

Напомним, развязная Эмили Ратаковски спустила штаны и ошеломила видом.

Как сообщала Politeka, жаркая Ратаковски околдовала видом в мужском пиджаке на голое тело.

Также Politeka писала, что подвыпившая Ратаковски пошалила у окна в развратном платье.