Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски прогулялась на улице без белья

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница показала стильные кадры, отснятые в рамках специальной фотосессий, в социальной сети на странице в Инстаграм. Девушка прогулялась на улице сразу в трех модных классических костюмах. При этом сделала она это без блузки под пиджаком и, что самое главное, совсем без белья. Похоже, модель совсем не стесняется своих форм, сообщает Politeka.net.

Знаменитость пользуется карантином во всю - ведет свой блог и активно пополняет профиль кадрами из разных фотосессий. На новых фото девушка позировала в персиковом, небесно-голубом и черном костюме, состоящем из мини-юбки и пиджака, которые решила примерить на голое тело.

Девушка произвела впечатление на поклонников, ведь яркие кадры не могли остаться незамеченными из-за голых форм Эмили. При этом девушка предпочла естественный макияж и распущенные волосы, таким образом акцентировав внимание на новой одежде.

Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном образе. Звезда часто балует поклонников горячими фото. В этот раз привлекательный кадр сделал муж красотки.

На снимке Эмили позировала в коротком платье, вероятно без белья. Вырезы по бокам были довольно откровенными.

Наряд подчеркнул прелести артистки, в частности, ее груди, тонкую талию и пышные бедра. От идеальных изгибов Ратаковски нельзя оторваться, вид у нее просто роскошный.

Кроме вырезов по бокам, наряд приоткрывал виды на спинку знаменитости. Тонкие лямки держались на плечах и придавали образу еще больше пикантности.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.