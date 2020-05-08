Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась на обложке одного из журналов

Красотка часто радует поклонников горячими снимками в купальнике, сообщает Politeka.net. Недавно звезда продемонстрировала на себе несколько бикини, которые идеально пришлись ей по фигуре.

Фото разлетелись по сети и до сих пор их обсуждают.

Например, на одном из кадров аппетитная модель предстала на пляже в голубом купальнике, лямки которого оплели ее тонкую талию. Крохотные плавки едва скрывали самое интимное.

Эмили смотрела в камеру, не улыбаясь. Она выглядела очень свежо.

Стоит отметить, что образ звезды завершила маленькая, почти невидимая золотая цепочка.

На других фото звезда также была в купальнике, и не только - Эмили надела белую футболку, позируя на обложке журнала, и блистала в плаще, из разреза которого вытянула стройную ножку.

"#ЭмилиРатаковски появилась на обложке июньского номера британского GQ и обсудила в интервью сексизм, мизогинию и полуобнаженные съемки как способ выжить 🧐", - написали авторы поста.

За 10 минут пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Такая противная лягушка", "с пупком что-то не так", "Пупок страшный😖 Не повезло", "Она вообще кто?", "А пирог свой че не показала?", "Невероятная", - написали пользователи сети.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в длинном блестящем платье с пикантным вырезом. Наряд имел необычный крой, в частности, длинные куски ткани оплели шею красотки, при этом живот был полностью голым.

Фигура актрисы идеальна - тонкая талия, упругий живот, пышные груди и бедра. Наряд, как нельзя кстати, подчеркнул идеальные изгибы Эмили.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.