Модель Эмили Ратаковски решила порадовать поклонников безупречным телом в одном пиджаке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Больше от моего мужа из дому», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ратаковски позирует в одном пиджаке, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«вот то красотка»,» божественная», «очень красивая, но смотри не заигрывайся – мужу это может не понравиться», «вау, круто», «боже, какая красота», «ну как можно так выглядеть», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном образе. Звезда часто балует поклонников горячими фото. В этот раз привлекательный кадр сделал муж красотки.

На снимке Эмили позировала в коротком платье, вероятно без белья. Вырезы по бокам были довольно откровенными.

Наряд подчеркнул прелести артистки, в частности, ее груди, тонкую талию и пышные бедра.

От идеальных изгибов Ратаковски нельзя оторваться, вид у нее просто роскошный.

Кроме вырезов по бокам, наряд приоткрывал виды на спинку знаменитости. Тонкие лямки держались на плечах и придавали образу еще больше пикантности.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.