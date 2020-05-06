Модель Эмили Ратаковски решила порадовать поклонников безупречным телом в одном пиджаке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Больше от моего мужа из дому», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Ратаковски позирует в одном пиджаке, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«вот то красотка»,» божественная», «очень красивая, но смотри не заигрывайся – мужу это может не понравиться», «вау, круто», «боже, какая красота», «ну как можно так выглядеть», - пишут они.
"Постаревшая" Каменских ошеломила внешним видом после гулянки с Потапом: "Чудеса!"
Ким Кардашьян довела до экстаза в платье с неприличным декольте: "Блаженство"
Дорофеева в дерзком мини показала, чем подцепила звездного мужа: «Минимум три раза в неделю»
Зарплаты украинцев резко изменятся, в Кабмине озвучили суммы: «Минималка будет...»
Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном образе. Звезда часто балует поклонников горячими фото. В этот раз привлекательный кадр сделал муж красотки.
На снимке Эмили позировала в коротком платье, вероятно без белья. Вырезы по бокам были довольно откровенными.
Наряд подчеркнул прелести артистки, в частности, ее груди, тонкую талию и пышные бедра.
От идеальных изгибов Ратаковски нельзя оторваться, вид у нее просто роскошный.
Кроме вырезов по бокам, наряд приоткрывал виды на спинку знаменитости. Тонкие лямки держались на плечах и придавали образу еще больше пикантности.
Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.
Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.