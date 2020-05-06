Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном образе

Звезда часто балует поклонников горячими фото, сообщает Politeka.net. В этот раз привлекательный кадр сделал муж красотки.

На снимке Эмили позировала в коротком платье, вероятно без белья. Вырезы по бокам были довольно откровенными.

Наряд подчеркнул прелести артистки, в частности, ее груди, тонкую талию и пышные бедра.

От идеальных изгибов Ратаковски нельзя оторваться, вид у нее просто роскошный.

Кроме вырезов по бокам, наряд приоткрывал виды на спинку знаменитости. Тонкие лямки держались на плечах и придавали образу еще больше пикантности.

Модель стояла с распущенными волосами, закинув часть из них за ушко.

Красоту звезды подчеркнули черные стрелки на веках и помада коричневого оттенка. В руках Эми держала бокал с вином, она смотрела вдаль или опускала глаза.

За пять часов пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети, как всегда, поразились красоте модели. Люди написали, что любят красотку и восхищались ее привлекательностью. "Какая сочная", - написал один из фанатов.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в длинном блестящем платье с пикантным вырезом. Наряд имел необычный крой, в частности, длинные куски ткани оплели шею красотки, при этом живот был полностью голым.

Фигура актрисы идеальна - тонкая талия, упругий живот, пышные груди и бедра. Наряд, как нельзя кстати, подчеркнул идеальные изгибы Эмили.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала дома в ярком разноцветном купальнике.

Модель демонстрировала нетривиальный наряд, а также свою невероятную фигуру.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.