Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала стильное белье на новом домашнем кадре

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница показала на домашнем кадре идеальную фигуру в стильном белье. Девушка каждый день старается удивлять домашними кадрами и снимками, сделанными на пляже. Похоже, за время карантина Эмили все же уменьшила количество модных фотосессий, но вести профиль Инстаграм полностью не перестала, сообщает Politeka.net.

Модель позировала в комнате и серьезно смотрела в камеру в момент съемки. При этом для большей пиканности девушка приспустила красные спортивные штаны, посветив нижним бельем. Обычное белье бежевого цвета состояло без принтов и кружев, однако от этого фигура Эмили не кажется хуже.

Макияж девушка решила не наносить, представ полностью в естественном виде. Фанаты, как обычно, отметили, что "детка осмелела", намекая на вид звезды.

Отметим, Эмили является довольно известной моделью, которая не боится демонстрировать фигуру на публику и любит удивлять серией пикантных кадров. Чтобы подогревать интерес к собственной персоне, иногда модель снимается и вовсе без одежды.

До этого Эмили позировала в купальнике необычного оттенка с оренжевым принтом. При этом позировала звезда боком к объективу, засветив идеальный вид на пятую точку. Девушка показала, что ее новый образ - максимально естественный, без макияжа и украшений. Волосы, как и обычно, Эмили предпочла не завязывать и оставила небрежно распущенными.

К слову, девушка является владелицей созданного ею бренда Inamorata. На странице бренда девушка любит также сама демонстрировать модные купальники самого разного дизайна.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.