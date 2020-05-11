Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вміє привертати увагу чоловіків

Красуня активно веде Instagram, де регулярно викладає спокусливі фото, передає Politeka.net.

Так, на знімку одного з останнього поста зірка постала в розхристаній білій сорочці. Зірка з'явилася у всій красі, забувши надіти ліфчик: "Ах, ти ж пустунка".

Кассандра затисла груди руками, ще більше виділивши пишні об'єми.

Тонка талія і пружний живіт - це також від чого не можна відвести погляду. Виглядає Кассандра чудово.

До речі, зірка також позувала в трусах, які натягнула вище стегон. В результаті їх краса була підкреслена.

На руці моделі блищав браслет, що і стало завершенням такого гарячого образу.

Сьєнега не тільки дивилася в камеру, але і закривала очі, піднімаючи підборіддя. Таким чином, вийшло ніби красуня відчувала насолоду

За чотири години пост зібрав понад 8000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі не могли відірватися від прекрасної фігури зірки. Люди писали, що Кассандра прекрасна і її тіло заслуговує тільки похвали.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в яскравому бікіні, яке як не можна краще підкреслило її прекрасну фігуру.

Верх купальника натягнувся на пишних грудях. Здавалося, що принади ось-ось вистрибнуть назовні. Крім того, груди внизу трохи висунулися.

Красуня розпустила волосся, яке тут же став розвивати вітер, адже вона була на пляжі.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в прозорій сукні, яка мала глибоке декольте.

Модель трохи спустила з плечей відвертий наряд, ледь не засвітивши свої пружні груди.

Нагадаємо, що зірка Playboy Кассандра Сьенега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".

А ще Politeka писала, що роздягнена брюнетка з "Playboy" Кассандра Сьенега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

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