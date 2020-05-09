Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішну фігуру в напівпрозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, на знімку Омович позує в напівпрозорому боді, демонструючи елегантні вигини. Поруч з нею видніється собака.

На іншому знімку модель присіла, показуючи не тільки одяг, а й свої ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, космос», «які вигини – краса», «ось це тигриця», «вогонь», «красиві бомбочки», «люблю тебе! Особливо коли ти в таких нарядах», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала пишні обсяги

На фото Омович позує в блакитній сукні з відкритими плечима. Можна відразу зауважити, що Олена забула про білизну і вигнула спинку, щоб показати свою головну гордість, яка ледь влізла в тканину.

Фанати не змогли оцінити ідеальний вигляд знизу Омович або написати коментарі під публікацією. Все із-за того, що Олена опублікувала кадри в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Нагадаємо, спокуслива українська Кардаш'ян показала свою красу в мереживній білизні

Також Politeka писала, що українська Кардаш'ян роздяглася і показала пікантні розваги в спальні

А ще Politeka повідомляла, що українська Карда'ьян прогулялася по столиці, забувши надіти білизна