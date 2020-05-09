Американська модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників і показала неймовірні форми без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Тримай їх міцніше!», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Речфорд позує без білизни, прикриваючи розкішні форми рукою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, це вогонь», «виглядає неймовірно», «це фантастика», «ульотний вигляд», «красоточка», «виглядаєш неймовірно», - пишуть вони.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ебігейл Речфорд радує шанувальників по-різному.

Зірка не тільки публікує в Instagram фото і відео, на яких демонструє свої принади, але і показує людям кадри з повсякденного життя.

Нещодавно зірка представила сториз, на яких позує разом із гарячими подружками. Одна з дівчат святкувала день народження.

Кадри вийшли досить яскравими, адже дівчата схопили за ногу іменинницю, посміхалися і цілували її: "Які лапочки".

Пристрасна Речфорд наділу жовта сукня з глибоким декольте, під яким не було білизни, що видно з випираючим ознаками.

Наряд обтягнув соковиті принади красуні і тонку талію.

Ебі розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на пухкі губи й темні вії.

Подружки Рэтчфорд виглядали також спокусливо, дивлячись на ці кадри стає жарко. Все в міні, завдяки якому помітні стрункі ніжки, а облягає і відвертий одяг - це щось!

Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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