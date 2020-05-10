Відома модель Альона Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, показала свою фігуру у всій красі

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверте фото, передає Politeka.net. Красуня залишилася в одних трусиках і короткому топі з написом «Marvel». Дівчина підкотила футболку таким чином, щоб її величезні груди виглядали з-під неї. На фото прекрасно видно ідеальний прес дівчини і спокусливі вигини тіла.

Варто відзначити, що на цьому фото модель трохи по-іншому відфотошопили, в результаті чого вона стала виглядати трохи по-іншому.

«Marvel або DC?», - підписала пост Омович.

За 40 хвилин пост моделі зібрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Яке світло, яке фото!», «Не схожа на себе», «На цьому фото дуже красива, йде такий макіяж», «Супер», «Богиня», «Шикарна», «Так гарно», «Це супер герой!», «Ти кайф», «Дитинко ти до біса приваблива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович, яку називали українською Кардашьян, показала гаряче фото, на якому вона була в штанах, піджаку і топі яскравого червоного кольору. Образ зірка доповнила чорними туфлями на великій шпильці. Модель присіла таким чином, щоб її фото виглядало дуже спокусливо.

Нагадаємо, що Омович показала свою красу в мереживній білизні: "Ледве вмістилися".

Як писала Politeka, Омович зняла білизну і показала соковите: знизу ще краще.

Також Politeka писала, що Омович вийшла на балкон і показала дуже багато: видовище не для слабаків.