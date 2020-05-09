Відома модель Алена Омович, яку прозвали української Кардашьян, показала пишні обсяги

На фото Омович позує в блакитній сукні з відкритими плечима. Можна відразу зауважити, що Олена забула про білизну і вигнула спинку, щоб показати свою головну гордість, яка ледь влізла в тканину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити ідеальний вигляд знизу Омович або написати коментарі під публікацією. Все із-за того, що Олена опублікувала кадри в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович показала незвичайну себе в червоному.

На фото Омович позувала в штанях, піджаку і топі яскравого червоного кольору. В руках вона тримала газовану воду від відомої мережі фастфуду, а поруч на сходах можна побачити чорну сумочку. Образ Олена доповнила чорними туфлями на великий шпильці. Модель спокусливо присіла і показала своє обличчя в профіль. Фото вийшло досить зухвалим і спокусливим.

Повідомлялося, що українська модель Олена Омович похвалилася стрункою фігурою в спортивному костюмі.

цього разу скандальна знаменитість вирішила порадувати аудиторію серією кадрів у спортивному костюмі, який вигідно підкреслив фігуру зірки.

Нагадаємо, спокуслива українська Кардашьян показала свою красу в мереживній білизні

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