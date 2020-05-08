Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала, як проходить ранок
На фото Омович стояла на балконі в прозорому купальнику, а на плечах у неї можна побачити пір'я. Олена тримала в одній руці чашку, а другою взялася за поручень. На тлі можна побачити прекрасний вид басейну, а трохи далі - моря. Фотографія вийшла сонячної і спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ідеальне ранок на самоізоляції в готелі.
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Зробити пост огляд готелю?Так/Ні?
Особливо мене підкорило джакузі та басейн на даху. Мені здається поки в Одесі є такий готель, нам не страшні закриті кордони. Пляжний відпочинок цього літа буде не гірше, ніж у океану. Згодні?", - написала Омович.
Фанати встигли поставити 12 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"А там дельфіни?", "Були в цьому готелі. Супер, згодна", "Сервіс б підтягнути до закордонного і норм, а то сервіс кульгає", "Гарна дитинка".
Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала незвичайну себе в червоному.
На фото Омович позувала в штанях, піджаку і топі яскравого червоного кольору. В руках вона тримала газовану воду від відомої мережі фастфуду, а поруч на сходах можна побачити чорну сумочку. Образ Олена доповнила чорними туфлями на великий шпильці.
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