Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала, як проходить ранок

На фото Омович стояла на балконі в прозорому купальнику, а на плечах у неї можна побачити пір'я. Олена тримала в одній руці чашку, а другою взялася за поручень. На тлі можна побачити прекрасний вид басейну, а трохи далі - моря. Фотографія вийшла сонячної і спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ідеальне ранок на самоізоляції в готелі.

Зробити пост огляд готелю?Так/Ні?

Особливо мене підкорило джакузі та басейн на даху. Мені здається поки в Одесі є такий готель, нам не страшні закриті кордони. Пляжний відпочинок цього літа буде не гірше, ніж у океану. Згодні?", - написала Омович.

Фанати встигли поставити 12 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"А там дельфіни?", "Були в цьому готелі. Супер, згодна", "Сервіс б підтягнути до закордонного і норм, а то сервіс кульгає", "Гарна дитинка".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала незвичайну себе в червоному.

На фото Омович позувала в штанях, піджаку і топі яскравого червоного кольору. В руках вона тримала газовану воду від відомої мережі фастфуду, а поруч на сходах можна побачити чорну сумочку. Образ Олена доповнила чорними туфлями на великий шпильці.

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