Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кім Кардаш'ян, показала найспекотніші місця в мереживах

На фото Омович позує джинсах, які розстебнула, а також мереживній білизні. Олена вигнула спинку, щоб продемонструвати свої пишні форми, що ледве вмістилися. На цей раз модель була з афрокосичками, які тепер думає повернути. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернути коси?", - лаконічно запитала під фото Омович.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Так", "Навіщо?", "Так, поверни. Тобі дуже йдуть", "Немає.Не нада коси.Ви з ними старше виглядаєте. "А без них гарна дівчинка", "Тільки на голові".

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На фото Омович позує в чорних лосинах і топі з великим декольте. Образ Олена доповнила босоніжками на великому підборах. Волосся модель вирішила залишити розпущеним, а позувала біля турнікетів, через які проходять на стадіон НСК "Олімпійський", що в Києві.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович продемонструвала на собі коротке плаття.

Модель з'явилася в блакитному облягаючому одязі, який ефектно підкреслив її принади. Омович постала біля машини, всіляко вигинаючись заради подання наряду на собі.

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