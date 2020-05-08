Відома модель Олена Омович, яку називали української Кардаш'ян, показала незвичайну себе в червоному

На фото Омович позувала в штанях, піджаку і топі яскравого червоного кольору. В руках вона тримала газовану воду від відомої мережі фастфуду, а поруч на сходах можна побачити чорну сумочку. Образ Олена доповнила чорними туфлями на великий шпильці. Модель спокусливо присіла і показала своє обличчя в профіль. Фото вийшло досить зухвалим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Омович опублікувала фотографію в сторіс Инстаграма, де такого функціоналу немає.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович показала незвичайний вуличний спосіб.

На фото Омович позує в чорних лосинах і топі з великим декольте. Образ Олена доповнила босоніжками на великому підборах. Волосся модель вирішила залишити розпущеним, а позувала біля турнікетів, через які проходять на стадіон НСК "Олімпійський", що в Києві.

Повідомлялося, що Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, засвітила соковиті місця в незвичайному ракурсі.

На цей раз Омович показала фотографію, на якій вирішила покрасуватися своєю п'ятою точкою в чорних лосинах. При цьому зверху, крім бюстгальтера, модель вирішила нічого не одягати.

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