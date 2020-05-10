Як вона зважилася на це

39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон порадувала шанувальників порцією відвертих фото

Зірка опублікувала відразу кілька спокусливих знімків на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На першому фото красуня з'явилася в чорному піджаку, трусиках і панчохах. Цей образ вийшов дуже гарячим, адже зірка була при повному параді. Судячи з усього, в такому образі Хілтон взяла участь у зйомках реклами нижньої білизни.

На другому знімку Хілтон з'явилася в чорній мереживній білизні. Вона закрила очі, насолоджуючись фотосесією. Ще на одному кадрі красуня з'явилася в білому піджаку, під який вона не стала надягати білизну. На всіх трьох фото у Хілтон була ідеальна зачіска та макіяж.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до прекрасних фото телеведучої, так як всі вони були опубліковані в сторіз.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон опублікувала черговий колаж, зроблений в фотошопі. Зірка використовувала своє старе фото, щоб прилаштувати його до актриси Мерилін Монро. Сама Хілтон була в мереживній білизні і окулярах. На фото прекрасно видно її струнку фігуру, плоский живіт і округлі стегна. Таким чином зірка намагалася порівняти себе з великою актрисою.

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