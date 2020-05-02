39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон порадувала шанувальників відвертим образом

Зірка опублікувала черговий колаж, зроблений в фотошопі, у себе на Instagram, передає Politeka.net. Красуня з'явилася в мереживній білизні. На фото прекрасно видно її струнку фігуру, плоский живіт і округлі стегна. Хілтон одягла окуляри і підняла голову. Але цього зірці здалося мало, і вона прималювала себе до актриси Мерилін Монро в купальнику. Актриса стояла в закритому купальному костюмі. Такий відвертий лук як у Періс в ті часи Монро і не снився.

«Блондинки. Пляжні малишки», - підписала знімок зірка.

За день її фото подивилися майже 680 тисяч разів. В коментарях була критика і компліменти.

«Дві королеви», «Круто», «Ікони краси», «Гаряче», «Серйозно? Навіть поруч не стояла», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон поділилася яскравим кадром з незвичайної зйомки. Зірка з'явилася в жовтому топі, який був приспущений з плечей. Яскраве вбрання не тільки підкреслило груди знаменитості, але і дозволило подивитися на тонку талію і прес. Періс зробила високу зачіску з хвилястих локонів. В руці світська левиця тримала великий ріжок з морозивом, кілька крапель впали на груди зірки.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустуха".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: «Справжня фея».