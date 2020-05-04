39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон розбурхала яскравим спокусливим образом

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Зірка обрала вбрання з глибоким декольте, яке ледь прикрило її округлі форми. Вона задерла ногу, сівши на якусь поверхню. В руках у красуні був телефон. Образ вона доповнила сонячними окулярами і намистом.

«Я збираю групу для Live Zoom зі своїми друзями, щоб зібрати кошти для тих, хто сильно постраждав від вірусу», - розповіла Хілтон, запитавши у шанувальників, кого б вони хотіли бачити в цьому ефірі.

За день пост Хілтон подивилися більше 800 тисяч разів. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Чудове фото», «Ось це форми», «Люблю тебе, малишка!», «Я хотів би приєднатися», «Хитра Королева», «Неймовірна», "Вогонь", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон поділилася черговою фантастичною картинкою зі своїм зображенням. Красуня з'явилася на фото зовсім голою. Її принади були акуратно прикриті квітами. До спини світської левиці редактори приробили крила. Таким чином Періс перетворилася в квіткову фею.

Нагадаємо, що Періс Хілтон з білими краплями на соковитому місці показала, як отримує насолоду: "Бешкетниця".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в мереживних трусиках засвітила найсмачніші місця: Мерилін Монро таке і не снилося.

Також Politeka писала, що безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою: «Ух, пустуха».