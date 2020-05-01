Світська левиця і телеведуча Періс Хілтон блиснула ідеальною фігурою в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Час чистити басейн», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Хілтон позує в крихітному рожевому вбранні, елегантно нагнувшись і показавши розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Королева карантину», «від цього неможливо відірватися», «ух, пустуха», «дуже крута», «божественна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон поділилася серією незвичайних фото.

Фантастичні картинки зі своїм зображенням вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Хілтон дуже любить представляти себе в різних ролях, тому вдається до допомоги фотошопу.

В цей раз красуня з'явилася на фото зовсім голою. Її принади були акуратно прикриті квітами. До спини красуні редактори приробили крила. Таким чином Періс перетворилася в квіткову фею.

За день її пост зібрав понад 300 тисяч лайків. В коментарях захоплюються красою блондинки.

«Добре виглядаєш», "Справжня фея", «Так гаряче», «Періс, помітьте мене, я люблю вас», «Спасибі за привнесення магії в моє життя», «Яка гарна фотографія, моя любов, правда в тому, що ваші ілюстрації приголомшливі», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Періс Хілтон затиснула в обіймах Наомі Кемпбелл, з'явилося фото: "Молоко з шоколадом".

А ще Politeka писала, що Періс Хілтон з білими краплями на соковитому місці показала, як отримує насолоду: "Безобразница".

Також Politeka повідомляла, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустуха".