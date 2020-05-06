Скандальна світська левиця і модель Періс Хілтон розбурхала пікантною фотосесією без білизни прямо на вулиці

39-річна Періс Хілтон, яка залишилася без багатомільйонного спадку, анітрохи не сумує і завжди знаходить час, щоб потішити шанувальників гаряченьким. Свіжі кадри телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Так, на цей раз зірка постала перед камерою без нижньої білизни, надівши тільки чорні рукавички, сонцезахисні окуляри і тонкі колготки з квітковим візерунком. При цьому фотосесія проходила на вулиці, Періс сидить на травичці і ніжиться під променями сонця.

Хілтон без краплі збентеження виставила напоказ пишні груди, прикривши їх однією рукою, що тільки підкреслило об'єми теледіви.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон поділилася черговою фантастичною картинкою зі своїм зображенням. Красуня з'явилася на фото зовсім голою. Її принади були акуратно прикриті квітами. До спини світської левиці редактори приробили крила. Таким чином Періс перетворилася на квіткову фею.

Нагадаємо, напівгола Періс Хілтон затиснула в обіймах Наомі Кемпбелл, з'явилося фото: "Молоко з шоколадом".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в мереживних трусиках засвітила найсмачніші місця: Мерилін Монро таке і не снилося.

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