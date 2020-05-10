Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула бездоганною фігурою в міні шортиках

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня лягла відпочивати на диванчик. На ній були екстремально маленькі шортики, які ледь прикривали її «п'яту точку». Кортез розвалилася таким чином, щоб у всій красі показати шанувальникам свою головну гордість. Груди модель прикрила маленьким топом, у який ледь влізли її силіконові груди.

За день пост красуні зібрав майже 13 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили безліч захоплених відгуків.

«Ти така гаряча», «Супер», «Ух, яка», «Сьюзі, я люблю твої ноги!», «Милий бонбон», «Мамасіта», «Моя лялька», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез поділилася спокусливим фото у нижній білизні. Красуня накинула на плечі хутро, що додало пікантності її фото. Дівчина засвітила всі свої найсмачніші місця, адже білизна трохи просвіщати.

Варто відзначити, що Instagram зірки наповнений безліччю її гарячих фото. Дівчина посилено займається спортом, завдяки чому її фігура виглядає бездоганно. У Кортез дуже прокачані сідниці і ноги. Втім, багато хто вважає, що така фігура не виглядає жіночно.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез в міні-бікіні змусила червоніти: «Це щось божевільне».

Як писала Politeka, Сьюзі Кортез роздяглася і застигла в непристойній позі: нічого собі обсяги.

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез блиснула принадами в мереживній білизні: «Дика».