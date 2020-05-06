Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула бездоганною фігурою в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Спокійної ночі, солодкі мої…», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що зірка розповідає про свій сайт, на якому можна буде помилуватися розкішними формами кумира. На знімку Корзет позує в крихітному мереживній білизні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Божественне тіло!», «це занадто гаряче для мене», «богиня», «неймовірна красуня», «на це можна дивитися вічно», - пишуть вони.

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На опублікованому знімку Кортез позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. При цьому вона розповідає читачам про свій сайт, на якому можна помилуватися її ідеальним і струнким тілом.

Уточнимо, що знімок справив фурор серед її шанувальників, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

«Це щось божевільне», «неможливо відірватися», «вау, яка краса», «неймовірне тіло! Обожнюю тебе», - пишуть вони.

Нагадаємо, бладательница найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.

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