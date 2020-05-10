Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула безупречной фигурой в мини шортиках

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка улеглась отдыхать на диванчик. На ней были экстремально маленькие шортики, которые едва прикрывали ее «пятую точку». Кортез развалилась таким образом, чтобы во всей красе показать поклонникам свою главную гордость. Грудь модель прикрыла маленьким топом, в который едва влезла ее силиконовая грудь.

За день пост красотки собрал почти 13 тысяч лайков. В комментариях модели оставили множество восторженных откликов.

«Ты такая горячая», «Супер», «Ух, какая», «Сьюзи, я люблю твои ноги!», «Милый бонбон», «Мамасита», «Моя кукла», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез поделилась соблазнительным фото в нижнем белье. Красотка набросила на плечи мех, что придало пикантности ее фото. Девушка засветила все свои самые вкусные места, ведь белье немного просвещалось.

Стоит отметить, что Инстаграм звезды наполнен множеством ее горячих фото. Девушка усиленно занимается спортом, благодаря чему ее фигура выглядит безупречно. У Кортез очень прокачаны ягодицы и ноги. Впрочем, многие считают, что такая фигура не выглядит женственно.

Напомним, что Сьюзи Кортез в мини-бикини заставила краснеть: «Это что-то безумное».

Как писала Politeka, Сьюзи Кортез разделась и застыла в непристойной позе: ничего себе объемы.

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез сверкнула прелестями в кружевном белье: «Дикая».