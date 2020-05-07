Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула бездоганною фігурою в крихітній білизні

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію фото, де вона залишилася в одній мереживній білизні і прикрасах, передає Politeka.net. Кортез зробили розкішний макіяж, який зробив її ще прекраснішою. Красуня показала найсмачніші частини свого тіла – пишні груди і апетитну «п'яту точку». Кортез вляглася на підлозі таким чином, щоб її сідниці вийшли на фото у формі серця.

За 20 хвилин її фото зібрало майже 1,5 тисячі лайків. В коментарях їй залишили безліч захоплених відгуків.

«Гарна», «Дєтка», «Сяюча і дика краса», «Вау», «Ідеальне тіло», «Ти прекрасна», «Ого, які», «Неможливо відірвати очей», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез поділилася фото, на якому позувала в крихітній мереживній білизні, демонструючи бездоганну фігуру. Вона накинула зверху хутро, але всі її принади залишилися на виду. До речі, у моделі багато татуювань і одне з них знаходиться внизу живота. Там зображено обличчя якогось чоловіка. Найімовірніше, актора.

Також модель поділилася гарячим фото, на якому вона стискає руками свої величезні груди.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез намазалася маслом і розсунула ноги в одній білизні: "Розпусниця".

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез в міні-бікіні змусила червоніти: «Це щось божевільне».

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез ледве втримала пишні форми і змусила червоніти всіх: «Боже, які великі…».