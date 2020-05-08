Зірка показала все, що можна

Володарка найкрасивіших сідниць у світі Сьюзі Кортез порадувала фанатів і блиснула бездоганним тілом в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує в крихітному білизна, демонструючи на камеру бездоганні форми. При цьому сама модель розповідає про сайт, на якому її шанувальники зможуть побачити ще більше гарячих знімків кумира.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«На це неможливо дивитися – заворожуюче», «це космос», «ось це горіх», «божественне тіло», «дуже красиво», «боже, як гарно», «на це можна дивитися вічно», «ну до чого ж гарна – краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула бездоганною фігурою в крихітному білизна.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію фото, де вона залишилася в одному мереживній білизні і прикрасах. Кортез завдали розкішний макіяж, який зробив її ще прекраснішою. Красуня показала найсмачніші частини свого тіла – пишні груди і апетитну «п'яту точку». Кортез вляглася на підлозі таким чином, щоб її сідниці вийшли на фото у формі серця.

За 20 хвилин її фото зібрало майже 1,5 тисячі лайків. В коментарях їй залишили безліч захоплених відгуків.

«Гарна», «Дитинко», «Сяюча і дика краса», «Вау», «Ідеальне тіло», «Ти прекрасна», «Ого, які», «Неможливо відірвати очей», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез намазалася маслом і розсунула ноги в одному білизна: "Розпусниця".

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез в міні-бікіні змусила червоніти: «Це щось божевільне».

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез ледве втримала пишні форми і змусила червоніти всіх: «Боже, які великі…».