Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала гордість в міні-бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На опублікованому знімку Кортез позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. При цьому вона розповідає читачам про свій сайт, на якому можна помилуватися її ідеальним і струнким тілом.

Уточнимо, що знімок справив фурор серед її шанувальників, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

«Це щось божевільне», «неможливо відірватися», «вау, яка краса», «неймовірне тіло! Обожнюю тебе», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала своє тіло у всіх подробицях.

Красуня опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах Сьюзі Кортез розвалилася в кріслі, безсоромно розставивши ноги. На ній купальник яскраво-жовтого кольору, що підкреслює всі форми моделі.

Нагадаємо, бладательница найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.

Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.