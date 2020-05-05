Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала гордість в міні-бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
На опублікованому знімку Кортез позує в крихітному білизна, яке мінімально прикриває її розкішні форми. При цьому вона розповідає читачам про свій сайт, на якому можна помилуватися її ідеальним і струнким тілом.
Уточнимо, що знімок справив фурор серед її шанувальників, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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«Це щось божевільне», «неможливо відірватися», «вау, яка краса», «неймовірне тіло! Обожнюю тебе», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала своє тіло у всіх подробицях.
Красуня опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в Instagram.
На опублікованих кадрах Сьюзі Кортез розвалилася в кріслі, безсоромно розставивши ноги. На ній купальник яскраво-жовтого кольору, що підкреслює всі форми моделі.
Нагадаємо, бладательница найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.
Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.