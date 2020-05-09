Американська світська левиця Кім Кардашьян поділилася зворушливим сімейним фото на тлі чуток про розлучення

Так, в цей раз всесвітньо відома модель поділилася яскравим фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і спробувала таким чином позбавитися про чутки, пов'язаних з проблемами в сім'ї. Схоже, у житті моделі не все так гладко, як здається, повідомляє Politeka.net.

Так, тільки вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що через карантин у пари почалися розлади в сім'ї і кожна їхня розмова закінчується сварками, як Кім поспішила представити сімейне фото, нібито спростовуючи чутки.

Зазначимо, інсайдери повідомляють, що «Кім і Каньє постійно сперечаються і вцепляются один одному в глотки». Модель не витримала напруги з чотирма дітьми на карантині і дуже втомилася. Вона сердилася на чоловіка і заде заявила, що він несерйозно ставиться до своїх сімейних обов'язків. «Вони живуть в протилежних кінцях будинку від гріха подалі», - також повідомляли ЗМІ.

Про проблеми в сімействі Кардашьян заговорили відразу після того, як чоловік відвіз дітей на сімейне ранчо в Вайомінг, Кім могла нарешті відпочити. Кім вирушила зі старшою сестрою Кортні в Малібу.

До цього Кім позувала в топі, який забарвленням нагадував змію. Низ одягу був схожий на спідницю в колір. Кім трохи спустила наряд з стегон засвітивши зайве.

На одному фото зірка постала спиною до фотографа, витягнувши руки перед собою. Рівна спинка, пишні стегна і тонка талія - все це просто неймовірно приваблює увагу.

Також не можна не помітити, що волосся Кім також схожі на забарвлення змії.

На другому знімку Кардашьян продемонструвала пишний бюст, стоячи впівоберта до фотографа. Знаменитість піднесла руку до обличчя, засвітивши довгий манікюр. Макіяж моделі був зроблений з акцентом на очі. Кім дивилася в камеру, відкривши губи.

"Отруйна", - підписала фото зірка.

За 15 хвилин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, захоплюючись її фігурою і макіяжем: "Ох, яка красуня".

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

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