29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантне фото





Як передає Politeka.net, кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Бразильська модель досить часто радує, а буває і шокує своїх шанувальників відвертими знімками.

На цей раз Кортес вирішила ще раз довести, що її сідниці справедливо вибрали найкращими в світі.

Одягнувши спокусливу білизну, модель зайняла пікантну позу і у всій красі продемонструвала свою головну гордість, а надто широко розставлені ноги дозволили розглянути все до дрібниць.

Такий пікантний кадр не залишився без уваги її шанувальників, які нагородили її тисячами лайків і захопленими коментарями.

Варто відзначити, що цей знімок далеко не найгарячіший у колекції розкішної моделі.

Раніше вона позувала в прозорій білизні, яке максимально підкреслювало її пишні форми. При цьому зірка вирішила прикрити пікантні місця руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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