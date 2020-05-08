Вона змусила почервоніти всіх!

Американська модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів і блиснула бездоганним тілом в непристойній вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Розкішна дівчина, розкішне фото», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Речфорд позує у вбранні без верху, прикриваючи неосяжні форми рукою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Таке не приховати руками! Давай фото без них!», «бомбезно», «Це дуже гаряче», «королева, згоден», «божественне тіло», «вау», «діамант», «найкрасивіша жінка в світі», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати фанатів і показала, як вона відсвяткувала день Зоряних воєн.

«Щасливого дня Зоряних війн! Хай сила прибуде з тобою», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Речфорд позує в крихітному вбранні в образі принцеси Леї з четвертої серії франшизи. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ох, яка кішечка», «ммм, як гаряче», «розкішне тіло», «це просто бомба», «вау, люблю тебе! Особливо коли ти в таких крихітних нарядах», - пишуть вони.

Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

Також Politeka повідомляла, що спекотна Ебі Речфорд подратувала своїм головним достоїнством у тісній білизні

А ще Politeka писала, що пустотлива Ебі Речфорд покрутила пишними "м'ячиками" перед камерою, жаркі кадри