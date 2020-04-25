Известная модель Эбигейл Рэтчфорд решила опубликовать новое жаркое фото в блестящем бикини

Звезда села вполоборота к фотографу и продемонстрировала свои достоинства, сообщает Politeka.net.

Красотка была в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.

Низ - маленькие трусики, благодаря которым можно насладиться видами, возможно, некоторые даже позавидуют такой красоте.

Модель пририсовала к спине крылья бабочки, а также украшения на руках и в ушах.

Модель не смотрела в камеру, она повернула голову, приоткрыла губы и посмотрела в сторону.

"Люблю менять это фото🦋💎", - написала модель.

За день пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что Рэтчфорд выглядит роскошно, а также говорили, что искали такую девушку всю жизнь.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала лежа в голубой воде. Модель красиво изгибалась, чтобы выгодно продемонстрировать отпадные формы. Пышные грудь и бедра, а также плоский живот и тонкая талия - в этой фигуре все выглядит превосходно.

Рэтчфорд находилась в воде полностью обнаженной, однако при этом скрыв свои груди с помощью ладоней и красивых розовых цветов.

Ранее писалось, что Эби Рэтчфорд предстала в маленьком нижнем белье зеленого цвета. Тонкое кружево на самом интимном месте едва скрыло сочные прелести. Белье имело вырезы в районе груди.

На талию модель надела пояс для чулков, а ниже выглядывали крохотные трусики.

Рэтчфорд выглядела просто чудесно в тесном белье. Ее формы чуть ли не выпрыгивали. Стройные ножки и пышные бедра выглядели великолепно.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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