Она заставила покраснеть всех!

Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов и сверкнула безупречным телом в непристойном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Роскошная девушка, роскошное фото», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Рэтчфорд позирует в наряде без верха, прикрывая необъятные формы рукой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Такое не скрыть руками! Давай фото без них!», «бомбезно», «Это очень горячо», «королева, согласен», «божественное тело», «вау», «бриллиант», «самая красивая женщина в мире», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать фанатов и показала, как она отпраздновала день Звездных войн.

«Счастливого дня Звездных войн! Пусть сила прибудет с тобой», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Рэтчфорд позирует в крохотном наряде в образе принцессы Леи из четвертой серии франшизы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ох, какая кошечка», «ммм, как горячо», «роскошное тело», «это просто бомба», «вау, люблю тебя! Особенно когда ты в таких крохотных нарядах», - пишут они.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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