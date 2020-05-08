Американська світська левиця Кім Кардашьян поділилася архівною світлиною зі своїми сестрами Кортні і Хлої

Фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку старші сестри з сімейства Кардашьян стоять в екстравагантних нарядах, обіймаючи одна одну. Кортні та Хлої одягнені в шкіряні вбрання. Їх пишні форми підкреслює еластична тканина. Кім вибрала для виходу яскраве жовте плаття, яке обтянуло її видатні груди і стегна. Дивитися на них потрійне задоволення, адже на фото відразу три всесвітньо відомі красуні.

«Я сумую, мої сестри», - написала Кім під постом, натякаючи на те, що карантин заважає їм бачитися.

За годину пост Кім зібрав майже 900 тисяч лайків. В коментарях зіркам залишили безліч компліментів.

«Я люблю твою жовту сукню», «Красуні», «Неповторні дівчата», «Так гарно», «Дівчата, ви так дивовижні», «Добре виглядаєш», «Бомба», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян разом з Кайлі Дженнер знялися для реклами в жарких образах. Сестри об'єдналися для спільного запуску парфуму. Як відомо, саме Кім та Кайлі є найпопулярнішими з сестер в мережі Instagram. Їх анонс мав шалений успіх. Мільйони фанатів тепер чекають випуску колекції ароматів KKW X KYLIE.

Нагадаємо, що спокуслива Кім Кардашьян пустилася у всі тяжкі в тонкому купальнику: "Без чоловіка розцвіла".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян застукали вночі на пляжі: у піску та без купальника.

Також Politeka писала, що Кім і Кортні Кардашян у вузьких топах показали, у кого розміри крутіше: "Ізоляція - вогонь".