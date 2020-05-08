Сестри Кім і Кортні Кардаш'ян вирішили показати себе в нових спокусливих образах

На першому фото позувала Кім, яка була в білому топі і з розпущеним волоссям. Більше на кадрі нічого видно не було. Модель спокусливо лягла, коли її знімали з боку ніг. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий день", - коротко підписала фото Кардашьян.

На другому фото показала себе Кортні. Вона стояла біля стінки в чорних штанях і білому топі, фотографуючи себе на телефон у дзеркало.

"Повернення до життя", - підписала кадр Кортні.

На ще одному кадрі дівчина вже показує себе більш крупним планом. Кардашьян позувала в лусковому піджаку і з розпущеним волоссям. Образ Кортні доповнила скромним макіяжем.

"Трохи змія і макіяж", - підписала другий знімок Кортні.





Фанати поставили мільйони лайків під кадрами сестричок і написали коментарі:

"Круто", "зміючка", "Чудово", "Чудово", "Ізоляція - вогонь".

Раніше ми повідомляли, що американська світська левиця Кім Кардаш'ян поділилася жарким чином в яскраво-жовтому купальнику.

Так, в цей раз всесвітньо відома модель поділилася яскравим фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і вразила гарячим виглядом. Не так давно Кім представляла образ у схожому купальнику, опублікувавши стильний знімок, і викликала бурю в мережі. В цей раз гарячий вид Кардашьян заінтригував користувачів мережі нітрохи не менше.

Повідомлялося, що Кім Кардашьян покрасувалася пишними грудьми в одному ліфчику на домашньому фото.

Зірка поділилася фотографією, на якій вона позує в недбалому домашньому образі. На ній вільні чорні штани і чорний ліфчик, поверх якого Кім ще нічого не встигла надіти. Зірка стоїть на підлозі босоніж, обпершись однією рукою в бік.

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