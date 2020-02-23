Американська модель і світська левиця Кортні Кардашян показала себе з несподіваного боку – як готує на кухні

Як пише Politeka.net, старша в сімействі Кардашьянов - Кортні, яка, як і її сестра, прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, обожнює залучати і епатувати публіку.

40-річна красуня часто знімається в яскравих фотосесіях для реклами власного бренду, демонструючи своє тіло в різних ракурсах, вона також регулярно з'являється на публіці у відвертих вбраннях.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram знаменитість виклала цікаве фото у відвертому образі, зроблене на кухні.

На ньому вона відображена у плити щось мішає в каструльці. При цьому вона зосереджено позує і дивиться в камеру. Як видно, на кухню Кортні прийшла у відвертому вечірній сукні смарагдового кольору, декорованому під зміїну шкіру.

Вбрання з глибоким вирізом оголило витончену спину і рельєфний живіт, а також підкреслило струнку фігуру. Її волосся розпущене і випрямлені, а на обличчі легкий макіяж. У підписі до фото Кортні повідомила, що готує чай.

Фолловери не пройшли повз і миттєво відреагували на нове фото Кортні, засипавши компліментами в коментарях.

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40-річна зірка реаліті-шоу, як і її відома сестра Кім Кардашьян, любить привертати до себе увагу шанувальників.

На цей раз Кортні Кардашян продемонструвала свою бездоганну фігуру в обтягуючому комбінезоні білосніжного кольору. Знімок знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що на фігурі Кортні він виглядає просто шикарно, при цьому підкреслюючи всі її переваги з кращого боку.

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