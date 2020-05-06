Американська світська левиця Кім Кардашьян поділилася жарким образом в яскраво-жовтому купальнику

Так, в цей раз всесвітньо відома модель поділилася яскравим фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і вразила гарячим виглядом. Не так давно Кім представляла образ у схожому купальнику, опублікувавши стильний знімок, і викликала бурю в мережі. В цей раз гарячий вид Кардашьян заінтригував користувачів мережі нітрохи не менше, повідомляє Politeka.net.

39-річна знаменитість підкреслила пишні форми купальником, в якому колись засвітилася під час пляжної прогулянки. Вона також зробила собі насичений макіяж і заплела кілька кісок для того, щоб сфотографуватися.

На обличчі Кім можна помітити її улюблений макіяж, такий, що відтіняє її відтінок шкіри. За кілька днів зірка представила багато нових фото, що лише підтвердило її недавню заяву.

Після слів про те, що їй важко перебувати на карантині з дітьми і приділяти собі час, чоловік зірки забрав всіх діток на ранчо, щоб їх мама відпочила. Судячи з фото знаменитості, Кім розважається на славу.

До цього Кім позувала в топі, який забарвленням нагадував змію. Низ одягу був схожий на спідницю в колір. Кім трохи спустила наряд з стегон засвітивши зайве.

На одному фото зірка постала спиною до фотографа, витягнувши руки перед собою. Рівна спинка, пишні стегна і тонка талія - все це просто неймовірно приваблює увагу.

Також не можна не помітити, що волосся Кім також схожі на забарвлення змії.

На другому знімку Кардашьян продемонструвала пишний бюст, стоячи впівоберта до фотографа. Знаменитість піднесла руку до обличчя, засвітивши довгий манікюр. Макіяж моделі був зроблений з акцентом на очі. Кім дивилася в камеру, відкривши губи.

"Отруйна", - підписала фото зірка.

За 15 хвилин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, захоплюючись її фігурою і макіяжем: "Ох, яка красуня".

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.