Американська світська левиця Кім Кардашьян поділилася жарким чином на пляжі

Всесвітньо відома модель поділилася яскравим фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і вразила гарячим виглядом, передає Politeka.net. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

Вже більше місяця Кім Кардашьян разом з чоловіком Каньє Вестом і їх чотирма дітьми - 6-річної Норт, 4-річним Сейнтом, 2-річної Чикаго і 11-місячним Псалмом - знаходяться в самоізоляції через пандемію. Більшу частину часу вони проводять у сімейному будинку в Хідден-Хілс, Каліфорнія. Але іноді дружини змінюють місце дислокації.

Так, нещодавно Каньє, забравши з собою дітей, відлетів на кілька днів на їх нещодавно придбане ранчо у Вайомінгу, щоб дружина могла спокійно відпочити і попрацювати вдома. Кім само регулярно відпускає чоловіка в офіс в Лос-Анджелесі, щоб той міг перепочити від батьківських обов'язків.

На цей раз Кім показала фотографії, на яких позує сидячи на піску. Ймовірно, фото зроблені в Малібу на пляжі, що відноситься до приватного будинку, який сім'я Кардашьян-Уест орендувала на найближчі місяці. Оскільки саме там її напередодні зняли папараці.

На фото, якими поділилася 39-річна знаменитість, вона прикрила пишні форми лише напівпрозорої кофтиною. Кім зробила себе яскравий макіяж і гофровану укладання для нічної фотосесії на пляжі.

Зазначимо, Кім Кардашьян не з'являлася на публіці з 5 квітня, коли була у Франції на Paris Fashion Week.

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