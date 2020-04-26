26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду білизни Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому займається спортом, передає Politeka.net. Красуня показала одну з вправ, що вона робить, а весь інший час присвятила тому, щоб покрасуватися перед камерою. Зірка засвітила свою пружну «п'яту точку», а також груди в тісному спортивному топі. Також Олівейра спокусливо позувала на камеру, посилаючи поцілунки своїм шанувальникам.

«Настрій після тренування», - підписала модель відео.

За день відео подивилися понад 44 тисяч разів. В коментарях красуні залишили безліч компліментів.

«Карколомна мила шикарна жінка», «Інопланетянка», «Вогонь», Дуже гаряче», «Вау, приголомшливо мило моя прекрасна леді», «Супер», «Солодко», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра влаштувала фотосесію вдома, одягнувши відвертий светр, забувши надіти під нього білизну. Модель позувала для фото в одних трусиках, в результаті чого її фотосесія стала дуже пікантною.

Відзначимо, що модель показала свою фігуру без прикрас – вона виглядає як звичайна дівчина з гарною фігурою. Особливу увагу заслуговує зовнішність жгучої брюнетки, яка приїхала підкорювати американський модельний бізнес з Бразилії.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра втиснула соковиті принади в корсет, засвітивши молоде тіло: «Прекрасний ангел».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра розвалилася на ліжку, оголивши найсмачніші місця: «Ангел».

Також Politeka писала, що зірка "Victoria’s Secret" в чорному мереживі притиснулася до оголеної красуні: "Які солодкі".