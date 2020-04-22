26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду нижньої білизни Victoria's Secret, поділилася жарким фото з показу

Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому постала в трусиках, корсеті, обшитому пір'ям, а також з величезними крилами за спиною, передає Politeka.net. Дівчина засвітила своє молоде пружне тіло у всій красі. Вона виставила вперед розкішні стрункі ніжки, втиснула свої груди у тісний корсет і широко посміхалася.

«Як я буду себе почувати, коли закінчиться карантин», - підписала знімок модель.

За день пост зірки зібрав майже 23 тисячі лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Приголомшлива», «Гаряча», «Які гарні крила», «Я сумую за цим показом», «Я одержима тобою», «Ти виглядаєш як ангел», «Прекрасний ангел», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра поділилася спокусливим домашнім фото. Дівчина в міні шортиках і толстовці розляглася на ліжку, кокетливо засукавши толстовку до грудей. Таким чином зірка засвітила найсмачніші частини свого тіла – плоский животик і стрункі ніжки. Додамо, що спекотна бразилійка пристрасно дивилася в кадр, що додало фото особливої пікантності.

Нагадаємо, що спекотна брюнетка з «Victoria’s Secret» зняла штани і подратувала апетитними принадами: «О, так».

Як повідомляла Politeka, ангел Victoria’s Secret з подружками потерлися принадами одна об одну, жаркі кадри: «О, Боже!».

Також Politeka писала, що модель "Victoria’s Secret" повністю роздяглася заради жаркого кадру: «Красива жінка».