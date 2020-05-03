Превзошла саму себя

Бразильская модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала свое тело во всех подробностях

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз).

На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.

Горячая развратница обливается маслом и эффектно размазывает его по всему телу. Напоследок Сьюзи Кортез соблазнительно облизывает пальцы.

Ранее обладательница самых красивых ягодиц мира примерила образ сексапильной футболистки. Для фото она надела кроссовки, гетры, мини-трусики и синий топ.

Кортес слегка приподняла ногу и придержала ею мяч, пока стояла возле сетки, за которую взялась руками. Фотография получилась довольно соблазнительной и спортивной.

"Скучаю по моему футболу, Барселона", - сообщила Кортес в описании под фото и поставила тег на лидера клуба - Лионеля Месси. Фанаты поставили больше 11 тысяч лайков и написали много восхищенных комментариев.

Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.