Бразильская модель Сьюзи Кортес решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в прозрачном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Добрый день, любимые», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кортез позирует в прозрачном белье, которое максимально подчеркивает ее пышные формы. При этом звезда решила прикрыть пикантные места руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Боже, какие большие формы», «божественный вид», «люблю тебя!», «на это можно смотреть вечно!», «невероятная», - пишут они.
Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала свое тело во всех подробностях.
Красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз).
На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.
Горячая развратница обливается маслом и эффектно размазывает его по всему телу. Напоследок Сьюзи Кортез соблазнительно облизывает пальцы.
Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.
Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.