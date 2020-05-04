Звезда показала, чем ее наградила природа

Бразильская модель Сьюзи Кортес решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Добрый день, любимые», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в прозрачном белье, которое максимально подчеркивает ее пышные формы. При этом звезда решила прикрыть пикантные места руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, какие большие формы», «божественный вид», «люблю тебя!», «на это можно смотреть вечно!», «невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц, показала свое тело во всех подробностях.

Красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз).

На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.

Горячая развратница обливается маслом и эффектно размазывает его по всему телу. Напоследок Сьюзи Кортез соблазнительно облизывает пальцы.

Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все.

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оттопырила свою гордость в незаметных стрингах.

Также Politeka сообщала, что модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье.