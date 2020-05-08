Зірка показала все, що можна

Фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і показаласяна камеру в крихітному білизна в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«храм пишноти», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує на камеру в крихітному білизна в сітку, демонструючи шанувальникам бездоганні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це маля», «аж частішає пульс від таких знімків», «про боже мій, яка красуня», «вогонь!», «мама мія, як же так можна», «це ульот», «бомбезное тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Ана Чері показала свої обсяги в екстремальній близькості. На фото Чері позувала в червоному купальнику біля джакузі. Спочатку Ана показала себе спереду, де можна оцінити об'ємну груди дівчини. Після цього модель розгорнулася п'ятою точкою вже джакузі, показуючи вологі "булочки" максимально великим.

Фанати не змогли оцінити публікацію, в якій можна побачити ідеальний вигляд форм красуні. Все із-за того, що Чері викинула кадри в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.

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